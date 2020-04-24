МыВместе: корреспонденты «Юнармии» призвали россиян остаться дома

Юные корреспонденты «Юнармии» вместе со своими друзьями и сверстниками по всему миру проходят через испытание, которое вызвала пандемия коронавируса.

Юнкоры присоединяются к акции #МЫВМЕСТЕ. Это всероссийская акция взаимопомощи, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

ЮМООН (юнармейские медицинские отряды особого назначения) направляют свои силы на информационную поддержку борьбы с инфекцией COVID-19 и напоминают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем (при кашле или чихании) и контактным путем (через загрязненные поверхности и предметы).

Во множестве случаев заболевание протекает бессимптомно. Выходя из дома, инфицированный подвергает риску здоровых людей. Соблюдение режима изоляции - серьезная проблема для многих людей по всему миру. Но это необходимая мера, чтобы спасти тех, кто находится в зоне риска.