Хор из Австралии в условиях самоизоляции спел песню «На поле танки грохотали»: видео

Мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую песню военного времени «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции. Видеозапись импровизированного выступления была опубликована на канале RT на YouTube.

«Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы ощутили любовь и радость», - заявил один из основателей коллектива Эндрю Свэйн, говоря о целях хора.

Стоит отметить, что участники Dustyesky совсем не говорят по-русски. Обычно они учат тексты на слух, а смысл слов узнают из переводов.