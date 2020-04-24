Суд заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Волчека

Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Его подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере.

Мера будет действовать до 22 июня, сообщили в суде. Такое же решение принято в отношении подельника Волчека Зураба Плиева.

По информации «Коммерсанта», уголовное дело против Волчека возбудили после банкротства банка «Ренессанс», одним из акционеров которого являлся экс-депутат, и исчезновения 9,5 млрд рублей. Волчек якобы предлагал скрывшемуся за границей руководителю кредитной организации Андрею Розову «решить проблему» с возможным объявлением последнего в международный розыск за 1,4 млн евро. Передача денег - только 8 млн рублей - должна была состояться в офисе Плиева, где сделку и прервали сотрудники ФСБ.

Волчек представлял в Госдуме партию ЛДПР в 2007-2016 годах. Впоследствии безрезультатно пытался избраться в парламент от «Справедливой России».