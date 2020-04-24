Путин поручил наладить контакты с иностранными партнерами для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел наладить контакты с зарубежными партнерами для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава государства отметил, что практически все они изъявляют желание работать над решением проблемы совместно.

«Практически все наши партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества, причем по разным направлениям. Нужно, безусловно, идти по этому пути», - сказал Путин на совещании Совета безопасности РФ.

В ходе видеоконференции президент также попросил силовые ведомства с ускоренными темпами закупить служебный и другой транспорт. Он уточнил, что речь идет о Минобороны, МВД, МЧС и других структурах.