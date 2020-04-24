Шойгу: необходимо максимально обеспечить безопасность призывников в условиях пандемии

Министр обороны РФ поручил обеспечить безопасность призывников при их транспортировке к местам службы. Соответствующее заявление было сделано на совещании о проведении комплекса мероприятий в военных округах и на флотах по недопущению распространения и возникновения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Вооруженных силах.

«Тут особая нагрузка на наши структуры, и надо постараться максимально задействовать все наши транспортные возможности. Это речь идет и об отдельных вагонах, речь идет о самолетах, речь идет, естественно, об автобусах. Все это должно быть организованно и продуманно. Все эти планы подготовлены, утверждены, я прошу обратить особое внимание на их реализацию», - сказал министр.

По словам Шойгу, нужно обеспечить своевременную доставку призывников к местам прохождения службы и увольнение в запас тех, кто проходит ее в данный момент. При этом нужно обеспечить максимальную безопасность в условиях пандемии.

Он подчеркнул, что военкоматы ведут работу с призывниками в дистанционном режиме.