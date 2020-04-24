Путин запретил чиновникам покупать иностранные лимузины

Органы государственной власти и госкомпании должны приобретать необходимые для работы автомобили, но ни в коем случае не иностранные лимузины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автопрома.

«Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании... приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», - сказал глава государства.

На совещании Путин также заявил, что автомобильная промышленность должна стать одной из опорных отраслей в восстановлении российской экономики. Президент призвал определиться с конкретными мерами поддержки этого направления.