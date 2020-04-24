Есть погибший: в Краснодаре из-за хлопка газа загорелась квартира

В Краснодаре при пожаре в квартире многоэтажного дома погиб мужчина. Из-за возгорания газа из здания эвакуировали 35 человек.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12.50. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

«В 14.22 удалось локализовать пожар, в 14.25 - полная ликвидация пожара. На месте работало 30 человек личного состава МЧС России и девять единиц техники. Всего было эвакуировано 35 человек, на месте работает спасательная группа», - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В краевом СУ СК России добавили, что на месте происшествия обнаружено тело 68-летнего мужчины. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают точную причину и очаг возгорания. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, пожар мог начаться из-за воспламенения газа.