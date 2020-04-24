Шойгу: пандемия COVID-19 не должна повлиять на готовность войск к применению

Пандемия COVID-19 никак не должна повлиять на готовность войск к учебному процессу и к возможному применению. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании о проведении комплекса мероприятий в военных округах и на флотах по недопущению распространения и возникновения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Вооруженных силах.

«Этот вирус и эта пандемия никоим образом не должны повлиять на нашу работу, на учебный процесс, на подготовку и готовность не только к учебному процессу, но и к возможному применению. В данном случае я имею в виду те войска и те группы, которые у нас сформированы для применения в предприятиях военно-промышленного комплекса, те войска РХБ защиты, которые у нас применяются в городах, по запросу и губернаторов, и мэров», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что учеба в ВС РФ проводится по плану, все полигоны задействованы более чем на 80%.

В своем выступлении министр также сообщил, что медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении зараженных коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева.