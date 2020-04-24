Грузия пригрозила отозвать посла в Киеве в случае назначения Саакашвили вице-премьером

Грузия отзовет посла в Киеве, если экс-президент страны Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом заявил глава грузинского правительства Георгий Гахария.

Саакашвили ранее сообщил, что предложение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему от украинского лидера Владимир Зеленского. За его назначение должна проголосовать Верховная рада, однако сторонников среди депутатов у Саакашвили в данный момент нет.

Гахария отметил, что назначение страной-партнером на пост вице-премьера «приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека» для Грузии категорически неприемлемо.

«Мы пока не отзывали посла, но, если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций», - сказал глава кабмина на брифинге.

Саакашвили покинул Грузию, где его заочно приговорили к тюремному заключению, в 2013 году. В 2015 году, при украинском президенте Петре Порошенко, он стал губернатором Одесской области. Однако уже в 2016-м Порошенко снял его с поста из-за неэффективности, а после Саакашвили лишили и украинского гражданства.