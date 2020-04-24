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Путин сравнил ситуацию из-за коронавируса с финансовым кризисом 2008-2009

Роман Захаров
15:45 24.04.2020
По мнению президента, пандемия коронавируса значительно ограничивает экономическую активность внутри РФ по сразу нескольким направлениям.
Путин сравнил ситуацию из-за коронавируса с финансовым кризисом 2008-2009
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Коронавирус оказывает существенное влияние на деловую активность в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отметив, что сейчас ситуация сложнее, чем была в 2008-2009 годах во время мирового финансового кризиса.

«Мы с вами (главой КАМАЗа Сергеем Когогиным - прим. ред.), действительно, еще в 2008-2009 годах занимались выходом из кризиса... По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», - сказал глава государства во время совещания по вопросам развития автопрома.

При этом Путин подчеркнул, что тогда был мировой финансовый кризис, а в настоящий момент - это пандемия коронавируса, значительно ограничивающая экономическую активность внутри РФ по сразу нескольким направлениям.

Российский лидер также сообщил, что автомобилестроительная отрасль имеет опыт преодоления кризисных ситуаций в экономике, в том числе в период 2008-2009 годов. Кроме того, по мнению президента, сейчас важно видеть стратегический ориентир автопрома в РФ и обеспечить его долгосрочную устойчивость.

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