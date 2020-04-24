ФСБ задержала участника экстремистской группировки в Дагестане: видео

Бойцы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с сотрудниками Следственного комитета (СК) РФ и МВД России в рамках возбужденного по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ уголовного дела провели задержание на территории Дагестана активного участника запрещенного в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Кадры спецоперации были опубликованы пресс-службой СКР.

По информации ЦОС ФСБ, задержанный пропагандировал радикальную идеологию, осуществлял вербовку и координацию деятельности новых участников экстремистской организации. Он также призывал своих сторонников отрицать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления.

«По адресу его (задержанного. - Прим. ред.) проживания проведен обыск. Обнаружены и изъяты: 7 экземпляров псевдорелигиозной литературы и электронных носителей информации, содержащих материалы экстремистского характера», - сообщает спецслужба.

В настоящий момент с задержанным мужчиной работают правоохранительные органы, он дает признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

* «Ат-Такфир Валь-Хиджра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.