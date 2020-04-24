ЦБ снизил ключевую ставку из-за коронавируса до 5,5%

В пятницу, 24 апреля, Банк России заявил о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 19 июня 2020 года.

Таким образом, показатель вернулся к своему историческому минимуму конца 2013 - начала 2014 года. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5% пункта, а в начале 2020 года - еще на 0,25% пункта. Однако еще в марте ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 6,00% годовых, несмотря на распространение эпидемии коронавируса и резкое снижение цен на нефть, оказывающих негативное влияние на экономику.