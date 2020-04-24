Путин: автопром должен стать одной из опорных отраслей в восстановлении экономики РФ

Автомобильная промышленность должна стать одной из опорных отраслей в восстановлении российской экономики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых опорных секторов для восстановления всей экономики», - сказал глава государства во время совещания по ситуации в отечественной автомобильной промышленности.

По мнению президента, данная отрасль имеет опыт преодоления кризисных ситуаций в экономике, в том числе в период 2008-2009 годов, а в настоящее время, считает российский лидер, необходимо определиться с конкретными параметрами поддержки автопрома в нашей стране.

Путин также считает, что важно видеть стратегический ориентир автомобилестроительной отрасли в РФ и обеспечить ее долгосрочную устойчивость.