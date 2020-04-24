На складе шпал в Оренбурге произошел сильный пожар

В Оренбурге на открытой площадке на территории путевой машинной станции произошло возгорание склада со шпалами. Как сообщает региональное отделение МЧС, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось использовать пожарный поезд. Пришлось ли при этом перекрывать общее железнодорожное сообщение и произошла ли в связи с этим задержка движения поездов, пока не уточняется. От министерства по чрезвычайным ситуациям для устранения ЧП привлечено 53 человека и 17 единиц техники.

Процесс ликвидации пожара осложнили погодные условия: порывистый ветер со скоростью до 23 м/c. Известно, что угроза жилым домам отсутствует. Пострадавших, по предварительной информации, нет.