Московские власти не видят предпосылок для смягчения ограничительных мер на майские праздники.

В Москве нет предпосылок для смягчения ограничительных мер из-за коронавируса на майские праздники. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил министр правительства, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», - сказал Данчиков «Интерфаксу».

Накануне столичный мэр заявил, что Москва пока не вышла на плато по заболеванию коронавирусом. Градоначальник также уточнил, что нет и позитивной динамики по инфицированию. Чтобы ситуация не ухудшилась, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек и врачей, рассказал Собянин.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк назвал разговоры о смягчении режима изоляции в столице преждевременными. Он предложил дождаться 30 апреля и посмотреть на статистические данные по заразившимся, выздоровевшим и умершим.

За последние сутки в Москве зафиксировано 2 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших коронавирусом достигло 36 897 человек.