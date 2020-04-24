Путин подписал закон об эксперименте по развитию ИИ

Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве. В пятницу, 24 апреля, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года в столице начнется эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта и последующего возможного использования их результатов.

В эксперименте смогут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Москвы. Участники эксперимента должны быть внесены в специальный реестр, а также осуществлять или планировать начать деятельность по разработке, созданию, реализации технологий ИИ или отдельных товаров.

В Москве планируется создать координационный совет, который будет формировать стратегические цели в совершенствовании механизмов эксперимента.

Осенью прошлого года президент РФ заявил, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта. Путин считает, что российские специалисты способны вывести нашу страну в лидеры в сфере ИИ, учитывая наличие сильных школ «в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже».