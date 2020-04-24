Путин подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в объектах общественного питания на площади менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому законопроекту, региональным властям дано право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах и вводить дополнительные ограничения по увеличению минимально допустимой площади таких заведений.

Законопроект был внесен на рассмотрение после многочисленных жалоб россиян, которые становились свидетелями частых нарушений посетителями баров общественного порядка на детских площадках и на прилегающих к жилым домам территориях.