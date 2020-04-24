В Кремле заявили, что решение о продлении режима самоизоляции еще не принято

Режим самоизоляции в России пока будет действовать до 30 апреля, как и было объявлено ранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение о том, продлевать ли режим нахождения дома или разрешить свободно передвигаться, будет принято позже.

«Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», - пояснил пресс-секретарь журналистам во время брифинга.

Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин ранее установил окончание срока режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 в стране - 30 апреля.