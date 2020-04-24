Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны

В Абхазии официально вступил в должность новоизбранный президент страны Аслан Бжания. При этом премьер-министром при нем остался бывший глава государства Александр Анкваб. О своих намерениях сохранить должность для бывшего лидера в правительстве и назначить его премьером Бжания сообщал еще в конце марта.

Правительство страны после процедуры инаугурации нового главы государства ушло в отставку. Согласно закону, для формирования нового кабинета министров у президента есть три месяца. Однако он заявил, что ему хватит для этого и полутора.

Лидер абхазской оппозиции Бжания победил на повторных выборах президента страны 22 марта. За Аслана Бжанию отдали свои голоса 56% избирателей.