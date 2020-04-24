«Бастион» на 80-й широте: кадры учений на острове Земля Александры

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа ракетный дивизион тактической группы Северного флота провел контрольную проверку боевой подготовки за зимний период обучения.

Ракетчики отработали подъем по тревоге, подготовку техники и выезд из боксов, совершение марша и развертывание пусковых установок комплексов «Бастион» в позиционном районе на побережье Баренцева моря.

Расчеты отработали учение по поражению условных надводных целей с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического выполнения ракетных пусков.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт). Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

П-800 «Оникс» - советская и российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Ее главная особенность заключается в том, что она изначально создавалась как универсальная: ракету предполагалось размещать на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках. Аналогичные разработки велись и в США, где была создана ПКР «Гарпун».

Среди островов Земли Франца-Иосифа Земля Александры ближе всех расположена к Шпицбергену. На острове выстроен 5-этажный комплекс для жилья, отдыха и обучения российских пограничников, который также называют «Арктический трилистник».