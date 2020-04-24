Путин подписал указ, отменяющий пошлину на получение гражданства РФ жителями Донбасса

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Поправки освобождают жителей Донецкой и Луганской народных республик от уплаты пошлины при подаче заявления о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 24 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За прием в гражданство Российской Федерации лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом президента РФ», - говорится в документе.

Указ президента об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик был подписан год назад. Право на подачу заявлений «о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» получили лица, постоянно проживающие на указанных территориях.