Минздрав: вакцина от коронавируса появится в РФ до конца года
Как сообщили в медицинском ведомстве, уже к осени возможно завершить испытания на добровольцах.
© Фото: Sajad Hameed, Keystone Press Agency, Globallookpress
|
Минздрав: вакцина от коронавируса появится в РФ до конца года
Как сообщили в медицинском ведомстве, уже к осени возможно завершить испытания на добровольцах.
© Фото: Sajad Hameed, Keystone Press Agency, Globallookpress
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
23.04.2020, 18:23
Собянин: Москва пока не вышла на плато по коронавирусу
24.04.2020, 08:20
Марш-бросок в 400 километров: российские военнослужащие прибыли в Белград для помощи в борьбе с Covid-19
23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
23.04.2020, 18:59
Передача обновленных «Белых лебедей» ВКС России: кадры из Казани
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
ХРОНИКА
Коронавирус
12:39 В стране и мире
Минздрав: вакцина от коронавируса появится в РФ до конца года
11:59 Армия
Группировку свыше 30 тысяч человек создали в ВС РФ для борьбы с COVID-19
11:01 В стране и мире
Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 68 622 человек
09:35 В стране и мире
ВОЗ одобрила девять российских вакцин против COVID-19
09:11 В стране и мире
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Выбор редакции
12:48 В стране и мире
Путин подписал указ, отменяющий пошлину на получение гражданства РФ жителями Донбасса
12:39 В стране и мире
Минздрав: вакцина от коронавируса появится в РФ до конца года
12:02 В стране и мире
Замглавы Минпромторга Овсянников официально освобожден от должности
11:59 Армия
Группировку свыше 30 тысяч человек создали в ВС РФ для борьбы с COVID-19
11:59 В стране и мире
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
События дня
Популярное
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру