Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников

Президент России подписал указ об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 000 (действует - от 100 до 500 рублей).

За умышленную порчу или утрату военного билета будет грозить штраф от 500 до 3 000 рублей, в данный момент он составляет от 100 до 500 рублей.

Кроме того, закон увеличивает с двух до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данных правонарушений.