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Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников

Александр Пешков
12:23 24.04.2020
Штрафы за неявку призывников и утрату военного билета увеличены более чем в два раза.
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Президент России подписал указ об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 000 (действует - от 100 до 500 рублей).

За умышленную порчу или утрату военного билета будет грозить штраф от 500 до 3 000 рублей, в данный момент он составляет от 100 до 500 рублей.

Кроме того, закон увеличивает с двух до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данных правонарушений.

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