Замглавы Минпромторга Овсянников официально освобожден от должности

В пятницу, 24 апреля, стало известно, что заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников официально освобожден от должности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», - говорится в распоряжении.

Первая информация об увольнении Овсянникова появилась накануне. О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе «Единой России». Уточнялось, что в партии настаивали на этом, предварительно исключив его из ЕР. Такое решение было принято после инцидента, случившегося в аэропорту Ижевска.

Сотрудник воздушной гавани попросил политика пройти через рамку металлодетектора и предъявить посадочный талон. В результате разгорелся скандал, а сам Овсянников был задержан полицией. В ЕР посчитали эти действия несовместимыми с этическими нормами партии.