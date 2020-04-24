Саакашвили займется переговорами с МВФ по просьбе Зеленского

«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: первый - переговоры с МВФ, второй – дерегуляция. Очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», - сказал Михаил Саакашвили.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует сконцентрироваться на переговорах с Международным валютным фондом после назначения на пост вице-премьера Украины. Об этом политик заявил в интервью изданию «Новое время».

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