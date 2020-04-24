Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в России активизировались мошенники. Представители сразу нескольких банков рассказали о новых уловках нечистых на руку дельцов, передает РИА Новости.

Например, в последнее время участились случаи смс-рассылок, в которых граждан приглашают на бесплатный медицинских осмотр в целях профилактики COVID-19. Естественно, никакого отношения к медицинским работникам авторы подобных посланий не имеют, да и сами медики во время всеобщей самоизоляции никого никуда не приглашают.

Главная цель мошенников, отмечают в службах безопасности банков, выведать у пользователя персональные данные и номер его карты. Обладая подобной информацией, злоумышленники могут оформить на имя человека онлайн кредит.

Еще один популярный способ сетевого обмана – смс-сообщения с информацией о необходимости оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Пользователю сообщают, что на него наложено административное взыскание и в случае неуплаты штрафа в ближайшее время грозят возбудить в его отношении уголовное дело.

В полиции еще раз напомнили, что подобная рассылка от их имени невозможна. Любое административное взыскание оформляется только уполномоченным лицом и под протокол. Никаким сбором штрафов по смс полиция и другие службы города не занимаются. Несмотря на всю очевидность обмана, многие доверчивые граждане уже передали мошенникам не один десяток тысяч рублей.