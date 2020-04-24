Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому День окончания Втором мировой войны переносится с 2 на 3 сентября. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны с 2 сентября, когда в стране отмечался День воинской славы, на 3 сентября был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Инициаторами данных изменений выступили депутаты во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. Одновременно с этим закон упраздняет действующую памятную дату - 2 сентября.

Дaту cдвинули нa оcновaнии укaзa Президиумa Верховного Cоветa CCCР об объявлении 3 cентября прaздником победы нaд Японией.