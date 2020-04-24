Шойгу заявил о создании 17 сводных отрядов для помощи регионам в борьбе с COVID-19

В Российской армии создано 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь регионам в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил министр обороны РФ на совещании по вопросам противодействия коронавирусу в Вооруженных силах РФ.

«В Вооруженных силах создан резерв для помощи субъектам Российской Федерации - пять бригадных и 12 полковых сводных отрядов», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в ВС РФ сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из них уже приступили к работе в клиниках Москвы.

Шойгу подчеркнул, что к приему инфицированных больных подготовлено 32 госпиталя, а оперативные штабы по контролю за строительством многофункциональных медицинских центров работают в круглосуточном режиме.