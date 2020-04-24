Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент РФ одобрил упрощение процедуры получения гражданства Российской Федерации на федеральном уровне.
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В случае постоянного проживания на территории Российской Федерации иностранцам станет проще стать гражданами России. Федеральный закон, подтверждающий это право, подписал президент РФ Владимир Путин.
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», - говорится в документе.
Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.