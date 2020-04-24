Москву не украсят к 1 мая из-за пандемии коронавируса

С учетом сложной эпидемиологической ситуации в столице Российской Федерации принято решение не украшать Москву в честь праздника Весны и Труда 1 мая.

Как сообщил заммэра столицы Виктор Бирюков, традиционное оформление города к данной дате не состоится.

Как отмечает ТАСС, на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Москве отменят трансляцию праздничных видеороликов и открыток на цифровых билбордах и медиафасадах. А кроме того, не переведут в особый архитектурно-художественный режим подсветку зданий.

С учетом последних суток на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 68 622 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 5 568 человек, 615 умерли.