Москву не украсят к 1 мая из-за пандемии коронавируса
В столице не будут транслировать видеопоздравления на билбордах, а также отменят художественную подсветку зданий.
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С учетом сложной эпидемиологической ситуации в столице Российской Федерации принято решение не украшать Москву в честь праздника Весны и Труда 1 мая.
Как сообщил заммэра столицы Виктор Бирюков, традиционное оформление города к данной дате не состоится.
Как отмечает ТАСС, на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Москве отменят трансляцию праздничных видеороликов и открыток на цифровых билбордах и медиафасадах. А кроме того, не переведут в особый архитектурно-художественный режим подсветку зданий.
С учетом последних суток на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 68 622 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 5 568 человек, 615 умерли.