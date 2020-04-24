Выздоровевший: в Ненецком округе вылечился единственный зараженный коронавирусом

Единственный пациент с коронавирусом, проживающий в Ненецком автономном округе, был выписан из больницы. После лечения повторные тесты на наличие инфекции показали отрицательный результат.

Коронавирус у мужчины, прилетевшего 9 апреля из Санкт-Петербурга, был обнаружен прямо в аэропорту. После этого он был сразу же госпитализирован.

«После проведения повторных исследований и получения отрицательного результата сегодня он был выписан домой», - отмечается на сайте местной администрации.

Теперь Ненецкий автономный округ стал единственным регионом России, где не зафиксирован коронавирус.

Напомним, что самой последней список зараженных субъектов РФ 16 апреля пополнила республика Алтай. Там в настоящее время выявлено 9 случаев инфицирования.

Всего, по данным на 23 апреля 10:35, в России - 62 773 заболевших COVID-19, скончались 555, выздоровел 4891 пациент.