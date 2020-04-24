Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 68 622 человек

Тамара Астапенкова
11:01 24.04.2020
Москва продолжает лидировать по числу инфицированных в стране, за сутки в столице зарегистрировано 2 957 новых пациентов.
Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 68 622 человек
© Фото: Министерство обороны

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России к пятнице, 24 апреля, зарегистрировано 68 622 случая заболевания COVID-19. За последние сутки в 82 регионах страны зафиксировано 5 849 заболевших.

Наибольшее число заражений за сутки отмечено в Москве - 2 957. На втором месте по инфицированию стоит Подмосковье - 611 новых пациентов с коронавирусом. На третьем месте Санкт-Петербург и 253 новых подтвержденных тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди лидирующих по инфицированию регионов названы также Дагестан и 113 случаев заражения, Нижегородская область и 94 новых пациента, в Краснодарском крае 84 человека, заболевших коронавирусом.

Общее количество выздоровевших пациентов в стране достигло 5 568 человек, за сутки выписались из больниц 677 пациентов. Скончались 60 заболевших, общее количество смертей составляет по стране 615.

Накануне за сутки было зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагнозом коронавируса составляло 62 773 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.04.2020, 18:23
Собянин: Москва пока не вышла на плато по коронавирусу
Дата24.04.2020, 08:20
Марш-бросок в 400 километров: российские военнослужащие прибыли в Белград для помощи в борьбе с Covid-19
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата23.04.2020, 18:59
Передача обновленных «Белых лебедей» ВКС России: кадры из Казани
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
11:01 В стране и мире
Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 68 622 человек
09:35 В стране и мире
ВОЗ одобрила девять российских вакцин против COVID-19
09:11 В стране и мире
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
08:20 Армия
Видео
Марш-бросок в 400 километров: российские военнослужащие прибыли в Белград для помощи в борьбе с Covid-19
08:06 В стране и мире
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:08 В стране и мире
Саакашвили займется переговорами с МВФ по просьбе Зеленского
11:01 В стране и мире
Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 68 622 человек
10:54 В стране и мире
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов
10:43 ОПК
Более скорострельный: командующий танковой армией ЗВО сравнил Т-72Б3 с иностранными образцами
10:29 В стране и мире
Видео
На пушечный выстрел: в Севастополе провели санобработку кораблей против COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.