Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 68 622 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России к пятнице, 24 апреля, зарегистрировано 68 622 случая заболевания COVID-19. За последние сутки в 82 регионах страны зафиксировано 5 849 заболевших.

Наибольшее число заражений за сутки отмечено в Москве - 2 957. На втором месте по инфицированию стоит Подмосковье - 611 новых пациентов с коронавирусом. На третьем месте Санкт-Петербург и 253 новых подтвержденных тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди лидирующих по инфицированию регионов названы также Дагестан и 113 случаев заражения, Нижегородская область и 94 новых пациента, в Краснодарском крае 84 человека, заболевших коронавирусом.

Общее количество выздоровевших пациентов в стране достигло 5 568 человек, за сутки выписались из больниц 677 пациентов. Скончались 60 заболевших, общее количество смертей составляет по стране 615.

Накануне за сутки было зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагнозом коронавируса составляло 62 773 человек.