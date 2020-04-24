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Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

Валентина Пескова
10:54 24.04.2020
О новых правилах оформления разрешений для выхода на работу сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Систему выдачи пропусков для возможности поехать на работу, которая уже зарекомендовала себя в Москве в условиях эпидемии, теперь будут применять и по всей России. Заявки в Минкомсвязи на внедрение такой платформы поступили уже от 21 региона.

Правда, условия выдачи пропусков будут отличаться от столичных, о чем сообщил заместитель главы ведомства Олег Качанов в эфире РБК. Самостоятельно оформленные гражданами разрешения будут действовать только в течение 12 часов и предназначаться для тех, кому поездка в офис необходима лишь эпизодически. А вот для того, чтобы работающие жители регионов получили пропуска на весь период карантина, заявку за них должны подавать работодатели.  

В регионах РФ оформить пропуск для разовой поездки на работу можно будет так же через портал Госуслуг. Сейчас там уже зарегистрировано около 100 миллионов учетных записей, из которых 75 миллионов являются подтвержденными аккаунтами.

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