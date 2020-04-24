В Рособрнадзоре заявили о возможности проведения итогового собеседования в девятых классах дистанционно

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников можно провести дистанционно в резервные дни в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как известно, эта процедура является основным условием для допуска к государственной аттестации. На данный момент уже 99% школьников получили зачет по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах и итоговому сочинению в 11-х классах, сообщили в ведомстве. Те школьники, кто не имеет допуска, могут написать сочинение и пройти собеседование в мае. Для 11-х классов отведен день 6 мая, для 9-х классов - 18 мая.

«У регионов также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если в некоторых регионах из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в резервные дни не получится провести итоговые сочинение и собеседование, то Рособрнадзор определит для них новые даты проведения данных процедур. В сообщении уточняется, что даты будут назначены до начала итоговой государственной аттестации в 9-х и 11-х классах.

Ранее Минпросвещение сообщило о переносе сроков начала сдачи ЕГЭ. В ведомстве заявили, что из-за коронавируса процедура не изменится. Она пройдет в очной форме, но немного позже. Начало основного периода сдачи ЕГЭ сдвинуто с 25 мая на 8 июня.