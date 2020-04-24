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На пушечный выстрел: в Севастополе провели санобработку кораблей против COVID-19

Виктория Косогляденко
10:29 24.04.2020
Военнослужащие Черноморского флота защищают свои боевые машины дезинфекционными веществами в рамках отработки учений по отражению биологической угрозы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Крымский полуостров защищает себя от проникновения коронавирусной инфекции. Символично, что знаменитый полуденный залп в Севастополе никто не собирается отменять даже в условиях самоизоляции. Военные не прерывают традицию на карантин, чтобы дать понять новому врагу под названием COVID-19, что он не подберется к Крыму и на пушечный выстрел.

Меры профилактики принимаются серьезные, чтобы у инфекции не осталось никакого шанса. В первую очередь в Севастополе обеззараживают весь транспорт, который перевозит персонал из группы риска - медиков, волонтеров и тех, кто содержится в обсерваторах. 

Процесс недолгий - около десяти минут, но очень эффективный. Концентрат дезинфицирующего вещества полностью окутывает поверхность салона автомобиля и убивает все вирусы. Точно таким же составом обрабатывают операционные помещения в хирургических отделениях. После такой обработки салон автомобиля полностью стерилен.

Такими же можно сделать все виды техники, которыми славится этот город, - то есть каждый корабль на Черноморском флоте. Моряки впервые провели учения против биологической угрозы.

Технологически этот процесс более сложный. Начинают с обработки больших кораблей - «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», полностью дезинфицируя борты снаружи, а также проводя полную обработку внутренних помещений. Там другой объем работ и применяются более концентрированные химические смеси для дезинфекции. Находиться в этот момент на причале не разрешается.

Если корабль находится в море, далеко от причала, задействуют даже специализированную авиацию. На время режима карантина «водные процедуры» на улицах Севастополя обеспечивает также военная техника, следя за чистотой городских магистралей. Во время эпидемии сейчас там каждый день по несколько раз можно наблюдать дезинфицирующий душ.

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На пушечный выстрел: в Севастополе провели санобработку кораблей против COVID-19
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