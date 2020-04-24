В пятницу в Москве проведут пятую масштабную дезинфекцию

Власти Москвы анонсировали проведение пятой по счету масштабной дезинфекции. Она, как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, пройдет в пятницу, 24 апреля.

Специальными дезинфицирующими препаратами будут обработаны асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, будет проведена дезинфекция территорий лечебных учреждений, входов в метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Особое внимание уделят территориям МФЦ, станциям водоподготовки питьевой воды, объектам по обращению с отходами и общественным туалетам.

Там, где выполнить обработку спецтехникой будет невозможно, дезинфекцию вручную проведут комплексные бригады.

Всего в мероприятии задействуют более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.