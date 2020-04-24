Ключи от Арктики: в США заявили о намерениях усилить присутствие в регионе

Власти США планируют выделить Гренландии более $12 миллионов и открыть на острове свое консульство. Таким образом, официальный Вашингтон рассчитывает укрепить свои позиции в арктическом регионе, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Он не стал скрывать, что действия США продиктованы стремлением стать приоритетным партнером арктических государств, при этом речи о покупке Гренландии не идет, оговорился чиновник.

«В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объемом $12,1 млн, чтобы дать своего рода толчок этим новым начинаниям - возрождению, если хотите, нашего взаимодействия с Гренландией», - цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о своем желании купить Гренландию. Согласно условиям сделки, Вашингтон передавал Дании 600 миллионов долларов в год с правом европейского государства создать свою автономию на острове, однако сама земля должна была быть передана в бессрочное владение США.

Для того, чтобы подтолкнуть Данию к заключению сделки, американские чиновники рассматривали также возможность дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Тогда предложение заокеанских партнеров вызвало резкую критику в Дании и самой Гренландии.