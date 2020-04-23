В Минздраве сообщили о завершении эпидемии гриппа в России

В России сезонная эпидемия гриппа, которая началась в конце января, завершилась. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при Минздраве РФ.

По данным специалистов НИИ, на неделе с 13 по 19 апреля число заболеваний гриппом и другими ОРВИ снизилось до 321 на 100 тысяч населения, с зафиксированных 406 случаев неделей ранее.

«Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», - говорится в заключении института.

Однако в заявлении отметили, что в некоторых российских городах фиксируется заболеваемость гриппом и ОРВИ взрослого населения выше эпидемиологического порога. Речь идет о шести городах, в которых заболеваемость зафиксирована на 15% выше нормы: Улан-Удэ, Магадан, Ставрополь, Нижний Новгород, Сыктывкар и Красноярск.

Отмечены также шесть российских городов, в которых эпидемиологический порог не превышает 15%: Чита, Оренбург, Мурманск, Орел, Брянск и Владимир.

В феврале этого года Роспотребнадзор сообщал о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 23 регионах России. Специалисты заявляли, что больше всего заболеваемости подвержены дети от 3 до 14 лет, поэтому на карантин закрывались школы, детские сады, секции и кружки.