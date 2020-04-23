В России может исчезнуть из продажи алкоголь в маленьких бутылках

В России может исчезнуть из продажи крепкий алкоголь в небольших бутылках. Это связано с новыми стандартами разлива, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года, которые исключают возможность разливать крепкий алкоголь в емкости объемом 250 и 375 миллилитров, пишет «Коммерсантъ».

Многим производителям такие нововведения не выгодны, поскольку у некоторых компаний продукция в маленьких объемах занимает до 50% всего производства. Как отмечают эксперты, продажи алкоголя в небольшой таре растут, что связано со снижением платежеспособности населения.

Производители заявляют о необходимости списать неликвидные комплектующие и переоборудовать линии разлива, что приведет к колоссальным затратам. Поэтому в Росстандарт было отправлено письмо с обращением о допущении малой тары для разлива крепкого алкоголя.

«Исторически сложившейся традицией является, например, разлив сувенирной продукции в упаковки емкостью 250 и 375 мл», - рассказала гендиректор ВНИИ пищевой биотехнологии Ирина Абрамова.

Эксперт добавила, что обновленный Росстандартом ГОСТ противоречит ГОСТу, разработанному ВНИИ, которое направило в ведомство письмо с просьбой пересмотреть новые нормы.