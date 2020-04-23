Родственники Заворотнюк прокомментировали информацию о продолжении лечения актрисы

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк выступили с опровержением информации о лечении артистки. Члены ее семьи отметили, что продолжают воздерживаться от официальных комментариев и благодарят всех, кто относится к этому с пониманием.

«Считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата, который, как пишут, применяет Анастасия, и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье», - говорится в сообщении семьи.

В посте, опубликованном в Instagram, родственники Заворотнюк также попросили слепо не верить сообщениям, «которые регулярно появляются в СМИ» и проверять поступающую информацию. Проиллюстрировано сообщение перечеркнутыми красным копиями опубликованных накануне в Сети справок из больницы, в которой актрисе делали операцию.

Напомним, накануне стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы и что она находится дома на самоизоляции. По информации СМИ, актриса продолжила восстановительный процесс с помощью американской фармакологии, созданной в Стэндфордском университете.

Впервые о возможных проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк стало известно в апреле 2019 года, когда она в последний раз появилась на публике. Тогда же появилась информация, что у актрисы может быть рак. Она отменила спектакли и перестала размещать новые фотографии в социальных сетях.