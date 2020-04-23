Смертельные вихри: опубликованы кадры накрывших США торнадо

В Соединенных Штатах прошли несколько сильных торнадо. Они накрыли Техас и Оклахому, нанеся значительный ущерб.

На кадрах в социальных сетях видны ужасающие размеры спускающихся с неба воронок; сформированные ими вихри поднимают в воздух все, что находится рядом с ними, разбрасывая это на большие расстояния.

Торнадо значительно повредили многие жилые дома и выкорчевали деревья. Ветер повсюду разметал обломки крыш и куски стен. Видео опубликовано в Twitter.

По предварительным данным, в стихии погибли по меньшей мере трое человек и получили ранения еще более 30 человек.