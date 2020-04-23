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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик

Тамара Астапенкова
08:37 23.04.2020
В ведомстве посоветовали внимательно читать инструкции к средствам и соблюдать эти рекомендации.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать эффективный антисептик
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress

В антисептик для рук должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Именно такие средства более эффективны в условиях пандемии коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что дезинфицирующим средством целесообразно пользоваться, когда нет возможности помыть руки с мылом. При выборе антисептика стоит обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта и внимательно изучить инструкцию. Это нужно для того, чтобы знать сколько по времени необходимо втирать в кожу средство и в каком количестве использовать.

Если приобретено дезинфицирующее средство только с антибактериальным действием, то в сезоны распространения респираторных заболеваний и гриппа оно может не помочь, рассказали в Роспотребнадзоре. Это объясняется тем, что эффективность антисептиков в отношении вирусов не изучалась.

«В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», - советуют в Роспотребнадзоре.

Антисептик необходимо втирать в кожу рук и между пальцами не менее 30 секунд до полного высыхания средства, напомнили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность так называемого «антибактериального» мыла и призвали не стремиться использовать исключительно только такой моющего средства.

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