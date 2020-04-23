Азиатские ученые раскрыли тайну развития жизни древних форм

Азиатские ученые рассказали, что эволюционный процесс жизни на Земле на самом деле мог быть гораздо более сложным, чем представлялось исследователям ранее. Японские и китайские специалисты пришли к выводу, что при сравнении геномов могут быть получены лишь ограниченные знания об организмах, в то время, как фактически они оказываются более широкими.

Ученые проанализировали тысячи филогенетических деревьев и идентифицировали самые древние гены, чтобы проследить за их эволюцией. Оказалось, что в начале процесса эволюции различные гены изменялись с различной скоростью. Это говорит о том, что частота ранних изменений организмов была чаще, чем в современном мире.

В свою очередь, это означает стремительное развитие жизни древних форм. Остается вопрос о том, как микроорганизмы получали энергию для жизнедеятельности и в какой среде они обитали. Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Molecular Biology and Evolution.

В целом, биологи классифицируют все живые организмы на три основные группы или домены; два из них - бактерии и археи - состоят из одноклеточных организмов, а третий - эукариоты - включает в себя большинство многоклеточных организмов. Эукариоты эволюционировали сравнительно недавно, однако история первых двух доменов остается малоизученной.