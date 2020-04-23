Вступили в силу новые правила покупки билетов на поезд

С сегодняшнего дня, 23 апреля, россияне при покупке билетов на поезд должны будут указывать свои контактные данные, сообщили в РЖД. Раньше свой телефон или электронную почту пассажиры сообщали по своему желанию. Теперь эта норма закреплена на законодательном уровне.

Свои данные пассажир будет обязан указывать не только при покупке билетов через интернет или мобильное приложение, но и в кассах компании. На телефон или почту будут приходить все изменения в движении поездов.

«Отметим, что информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса Российские железные дороги отменили более 100 пассажирских поездов и изменили график движения на ряде направлений. Была сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении компании.