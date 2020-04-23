В МВД назвали главную проблему во время пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса на первый план вышла киберпреступность, заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Жданов уточнил, что сейчас кибермошенники действуют более грамотно, сплоченно и профессионально.

«Сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы», - сказал Жданов в интервью РИА Новости.

По данным МВД, в I квартале 2020 года в России количество киберпреступлений увеличилось на 83,9%, по сравнению с показателями аналогичного периода в прошлом году. Появляется все больше новых мошеннических схем на фоне распространения коронавируса. В интернете открывается много сайтов, на которых якобы размещены вакансии с высокой почасовой оплатой или рассылают смс-уведомления об оплате не существующих штрафов.