В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса

Иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев прокомментировал предположения об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, которые появились в последнее время. Ученый объяснил почему до сих пор не установлено точное происхождение вируса в ходе тематического заседания Евразийского научно-исследовательского Института Человека.

Черешнев напомнил, что французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил об искусственной структуре SARS-n-CоV-2 и некоей манипуляции, поскольку в коронавирусе есть «вставка, как у ВИЧ первого типа».

«Это породило множество дискуссий. Так, другие инфекционисты сказали, что вставки от других вирусов - обычное дело. Это говорит только о произошедшей мутации», - объяснил академик РАН.

По словам Черешнева, множество споров возникали и во времена открытия ВИЧ, поскольку было тяжело поверить, что вирус, передающийся через кровь или половым путем, мог появиться в природе. На сегодняшний день путь распространения ВИЧ удалось отследить ученым и больше подобных споров не возникает.

Прежде чем говорить об искусственном происхождении коронавируса нового типа, ставшей причиной пандемии, стоит тогда найти объяснение тому факту, что он присутствует в организме летучей мыши, заявил академик.

Иммунолог рассказал, что в семействе коронавирусов сейчас известны 49 разных вирусов, которые делятся на 4 группы. Две из них опасны для человека, две – для животных. Черешнев напомнил, что за последние 20 лет человечество столкнулось с SARS и MERS - атипичной пневмонией в 2002-2003 годах и ближневосточной лихорадкой в 2015. Академик считает, что появление коронавируса SARS-CoV-2 может говорить о том, что теперь человечество будет чаще переживать эпидемии.

Ранее в Кремле прокомментировали предположения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Дмитрий Песков заявил, что эти утверждения не имеют никаких доказательств, и что мир еще не обладает достаточным количеством информации об этом вирусе.