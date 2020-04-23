В ведомстве не исключили привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Проверкой сведений о массовом заражении коронавирусной инфекцией во Владивостокской клинической больнице №2 займутся сотрудники Генеральной прокуратуры, которые взяли под контроль действия своих краевых коллег. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты проверят соблюдение в лечебном учреждении санитарно-эпидемиологических норм, обеспечение средствами индивидуальной защиты пациентов и медицинского персонала в условиях пандемии.

«По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о выявлении 42 инфицированных из числа пациентов и сотрудников медучреждения. Сообщалось, что 17 человек с подтвержденным диагнозом – врачи и медицинские сестры.

После выявленных фактов, было принято решение о закрытии отделений хирургии и урологии, а также прекращении плановой госпитализации.