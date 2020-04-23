Более 93% инфицированных COVID-19 в Китае выписаны из больниц

Более 93% всех инфицированных коронавирусной инфекцией в Китае - выздоровели. Такие данные приводит государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. По его данным, число случаев заражения, как ввозных, так и локальных, составляет менее одной тысячи человек.

С момента начала пандемии, на территории материкового Китая были официально подтверждены 82 798 случаев заболевания COVID-19. При этом, 77 207 пациентов были вылечены от недуга.

В самой провинции Хубэй, которая считается очагом пандемии и долгое время была закрыта на строгий карантин, было выявлено 68 128 случаев заражения, 4512 человек скончались, смертность составила 6,62%.

О том, что на территории страны началась эпидемия опасного заболевания, власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в коне декабря прошлого года. Несмотря на принятые меры, сдержать болезнь внутри КНР не удалось, и она распространилась по всему миру.

Ранее в ВОЗ сообщили, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достригло 2 457 723 человек. Самая тяжелая обстановка с темпами распространения коронавирусной инфекции наблюдается в США и странах Европы.