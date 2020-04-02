«Победить общего врага»: в Госдепе оценили помощь России в борьбе с COVID-19

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала недавно завершившуюся доставку пришедшей из России помощи для борьбы с коронавирусом. Она заявила, что РФ и Соединенные Штаты не единожды направляли друг другу гуманитарную помощь в тяжелые периоды и продолжат эту практику и в дальнейшем.

«Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», - описала Ортагус ситуацию с пандемией.

В распространенном Госдепартаментом сообщении она отметила, что США не способны в одиночку справиться с COVID-19 во всем мире, хотя и проделывают для этого масштабную работу.

Представитель Госдепа объяснила, что договор о заказе у России необходимых американцам медицинских защитных средств и оборудования был осуществлен во время телефонного разговора президентов двух государств.

Вчера, 1 апреля, гуманитарный груз был передан Федеральному агентству по урегулированию чрезвычайных ситуаций США. Доставку из России осуществил самолет Ан-124 («Руслан»), приземлившийся в аэропорту Нью-Йорка.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, также как представитель Госдепа, выразил убежденность, что в случае необходимости США также окажет помощь Российской Федерации.