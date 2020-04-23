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На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

Ян Брацкий
04:20 23.04.2020
Вместо единой госкорпорации будут созданы 6 отраслевых ГК, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций.
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
© Фото: Укроборонпром facebook

На Украине обсуждают вероятность ликвидации «Укроборонпрома» и создание вместо него шести отраслевых холдингов. Такую вероятность допустил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь.

«В "Укроборонпроме" готовятся к созданию по меньшей мере 6 отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем», - сказал Бондарь в интервью «112 Украина».

Отмечается, что руководство концерна не устраивает текущая модель управления, которая, по его мнению, не обеспечивает эффективное управление разрозненными предприятиями, входящими в структуру. Бондарь убежден, что в ходе реформирования системы, ГК должна быть ликвидирована.

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