На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

Отмечается, что руководство концерна не устраивает текущая модель управления, которая, по его мнению, не обеспечивает эффективное управление разрозненными предприятиями, входящими в структуру. Бондарь убежден, что в ходе реформирования системы, ГК должна быть ликвидирована.

«В "Укроборонпроме" готовятся к созданию по меньшей мере 6 отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем», - сказал Бондарь в интервью «112 Украина».

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