На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
На Украине обсуждают вероятность ликвидации «Укроборонпрома» и создание вместо него шести отраслевых холдингов. Такую вероятность допустил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» и председатель офиса трансформации концерна Роман Бондарь.
«В "Укроборонпроме" готовятся к созданию по меньшей мере 6 отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем», - сказал Бондарь в интервью «112 Украина».
Отмечается, что руководство концерна не устраивает текущая модель управления, которая, по его мнению, не обеспечивает эффективное управление разрозненными предприятиями, входящими в структуру. Бондарь убежден, что в ходе реформирования системы, ГК должна быть ликвидирована.